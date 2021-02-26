جهود الداخلية في يوم.. ضبط مدير مخبز بلدي بالقليوبية استولى على 14 مليون جنيه.. كشف ملابسات سرقة خزينة من شركة بالإسكندرية.. وضبط 13 ألف شخص لم يرتدوا كمامات

القبض على شخص نشر صورة ابن شقيقه الطفل يدخن الشيشة في قنا

ضبط عنصر إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية

دعما لأهالي القرى.. الداخلية تطلق قوافل خدمية وإنسانية بالجيزة والبحيرة

شنت وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية عدة حملات امنية حيث تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح، تم ضبط (125 طربة لمخدر الحشيش ، سلاح أبيض، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهاتف للتواصل مع عملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

كما، قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتى ( الجيزة – البحيرة) إستهدفت قرى (عرب العبادية – الديمسى – المنشى) بدائرة مركز شرطة الصف ، وقرى (جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوى) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وغرب النوبارية.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم– له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" ، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب (6 جرائم سرقات مساكن) وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى مخفيها ( عاطل - سيئ النية – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") .





واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (12567) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (12477) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (90) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (634) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (182) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1259) أرجيلة.

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر ، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم ) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب ( عدد 9 جرائم سرقات متنوعة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها ( عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) .

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص"مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إستغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة .. وأن يوم إرتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة .

توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين .. وبإرشادهم تم ضبط الخزينة ( مقطعة) وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن ( صاروخ كهربائى ) ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة .

وأضاف المتهمون أنهم اشتروا بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الإستيلاء على أموال الدعم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم محققًا أرباحا غير مشروعة.

بالفحص تبين إستيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا (14307147 جنيه – أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الاف ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا) قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بما نُسب إليه .

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل يدخن الأرجيلة وبجواره سلاح أبيض "سنجه" .

بالفحص تبين أن الصورة لأحد الأطفال "مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا" وأن من نشر الصورة خاله" عامل – مقيم بذات العنوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".





عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهم المذكور والهاتف الذى يحوى الصورة المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنه قام بنشر الصورة.