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محافظات

وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء النواب والشيوخ بسوهاج

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:35 م
وزيرا السياحة والطيران
وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء النواب والشيوخ بسوهاج
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أنغام الجنايني
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في ختام زيارتهما لمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، في حضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ومرافقي الوزراء، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ.
 
وناقش الوزيران والنواب خلال اللقاء، عددا من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بقطاعي السياحة والآثار، والطيران المدني، حيث طالب النواب بتعظيم الاستفادة من المخيم السياحي بحي الكوثر لما يمثله من أهمية خاصة لأبناء سوهاج كمتنفس طبيعي مهم بالنسبة لهم.

وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالترخيص السياحي للمحال والفنادق، وتطرق النواب إلى أهمية وضع مخطط كامل للمناطق الاثرية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق تخطيط مسبق واسلوب علمي. 
 
وتناول اللقاء الأهمية التاريخية والاثرية لمدينة أخميم وضرورة استكمال أعمال الكشف عن الاثار التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بالإضافة إلى أهمية تطوير الطرق والبنية التحتية بمداخل المناطق الأثرية وربطها بمطار سوهاج الدولي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أهمية وضع خطة اعلامية من وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف سوهاج القومي وكافة المواقع الأثرية بالمحافظة.

واستمع وزير الطيران المدني من السادة النواب للمشكلات المتعلقة بمطار سوهاج الدولي، حيث وعد بالعمل على حلها، مشيرا إلى أنه تفقد اليوم مطار سوهاج الدولي، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال جثامين الموتى بمطار سوهاج على نفقة الوزارة.

ولفت إلى أنه جار دراسة إنشاء قرية للبضائع بالمطار، ودراسة إعادة الطيران الداخلي من وإلى مطار سوهاج، على أن يكون لمدة يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا.


وكان اللواء دكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد افتتح خلال جولته التفقدية للأماكن السياحية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، منطقتي الشيخ حمد ومقابر الحواويش الأثريتين.

كما أدى الوزير وقيادات المحافظة صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل، حيث بدأت الزيارة بافتتاح وتفقد منطقة الشيخ حمد الأثرية بمعبد أتريبس.

ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد وجه خلال زيارته لمنطقة الشيخ حمد الأثرية بتدشين الرحلات السياحية إلى المنطقة مجانًا بصفة شهرية.
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