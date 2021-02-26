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أحمد سليمان: 60 ألف ورقة فى ملف مخالفات نادي الزمالك أمام النيابة العامة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:38 م
الكابتن أحمد سليمان
الكابتن أحمد سليمان
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حمزة شعيب
كشف أحمد سليمان نجم نادي الزمالك ومدرب حراس المنتخب الوطني السابق، تفاصيل المخالفات داخل نادي الزمالك.

وقال سليمان خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": هناك أموال دخلت لنادي الزمالك واللجان الرقابية لم تجدها، لافتا إلى أن هناك 60 ألف مستند في ملف مخالفات نادي الزمالك خلال فترة المجلس السابق أمام النيابة العامة.

وأوضح أن لديه خطة لزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مردفا: "صلاح واجهة مشرفة لمصر في الخارج وهدفي خروج أكثر من لاعب للخارج".

وعن رأيه في الإدارة الحالية للزمالك، أكد أنهم مجتهدون للغاية ويقدمون كل الجهد لخدمة الزمالك رغم وجودهم في ظروف اضطرارية.
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