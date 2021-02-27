بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول للامتحانات.. التعليم العالي: إجراءات صارمة للوقاية من كورونا وعقوبات للمخالفين.. وعبد الغفار يوجه رسالة مهمة للطلاب من داخل جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي: الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط

وزير التعليم العالي يتابع انتظام لجان الامتحانات بجامعتي القاهرة وعين شمس

وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للطلاب من داخل جامعة عين شمس

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعتى عين شمس والقاهرة، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعتين بحضور لفيف من الإعلاميين.

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وقام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بممازحة طلاب جامعة عين شمس، في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلًا "انتوا مبسوطين بالرجوع للجامعة مرة تانيه ، واحنا بنرحب بعودتكوا وعشان بنحافظ على سلامتكوا وهي فوق كل شيء".

كما قام وزير التعليم العالي بالتقاط الصور السلفي مع الطلاب اثناء جولته بكليات جامعة عين شمس لتفقد سير اعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وقام الوزير بجولة تفقدية للجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم بجامعة عين شمس وكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، ووجه بضرورة انتظام عمليات التعقيم، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بمعاقبة جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات في تحدي كبير لاستكمال العام الراسي والامتحانات وسط اجراءات احترازية، مضيفا: "فنحن موجودين اليوم للاطمئنان على الاجراءات الاحترازية وعودة الدراسة بانطلاق الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني".

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات صحفية له علىهامش جولته بجامعة عين شمس اليوم، أن ما يهمه في المقام الأول ان يطمئن من الطلاب على تواجدهم باللجان وبدء العام الدراسي والالتزام بالاجراءات، وذلك حفاظا على صحة الطلاب واسرهم وعلى اعضاء هيئة التدريس واكتمال عام دراسي لينتقل الطالب لسنة دراسية جديدة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه اطمأن على الطلاب بجامعة عين شمس في اليوم الأول للامتحانات وليس لديهم شكوى، مضيفا: "بعد حديثي معهم جميعا كانوا على استعداد لأداء الامتحانات ولم يبالوا لما تم ترديده بإلغاء الامتحانات، إنما كانوا على قدر من المسؤولية بينما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط".

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع في الجامعات منذ صباح اليوم الأول من أمتحانات الفصل الداسي الأول يسير وفق الإجراءات الاحترازية التي اعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بمعاقبة المخالفين للإجراءا، وقد تصل العقوبات للفصل.

وأضاف "المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الأمتحانات تشهد إجراءات احترزاية صارمة من عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، بالإضافة إلى منع وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

وأشار إلى أن هناك بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات، كما تم تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.