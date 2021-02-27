برلماني: مصر بذلت جهودا واسعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن هناك مبادرات طرحتها وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها مثل مبادرة "بنت مصر" وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هذا الملف يشغل بال الرأي العام الدولي، وليس الشأن الداخلي فقط، مؤكدا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد نجحت مصر في هذا الملف.





وأشار "القصبي"، أثناء مناقشة بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إلى أن استدعاء الوزراء في اللجنة لتوضيح كافة النقاط الخاصة بأعمال اللجنة، لهو عمل ضخم جدا للعمل داخل اللجنة.





وقال "سنطرح تساؤلات على الوزراء تباعا لكي نضمن نجاح عمل اللجنة وأعضائها تحت قبة البرلمان".



