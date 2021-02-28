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برلمان

أبرزها الحد من الزيادة السكانية .. البرلمان يناقش 7 طلبات عامة من النواب اليوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
ينافش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم- بعد عودته للانعقاد- 7 طلبات مناقشة عامة.

وجاءت الطلبات المقدمة من الأعضاء كالتالي: 

- العضوة سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.

- العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

- العضو طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

- العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.

- العضوة فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

- العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

- العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
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