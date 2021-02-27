روب أبيض.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة ناعمة من منزلها | شاهد

حرصت الفنانة ريهام ايمن على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز من أنوثتها بشكل كبير.





وظهرت ريهام أيمن وهي ترتدي روب ستان باللون الأبيض بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، مع تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.





ووضعت ريهام ايمن لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها، وطلاء اظافر باللون الفضي .





يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من النجم شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس



