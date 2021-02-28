توفير مرافقين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في أداء الامتحان بجامعة قناة السويس

خصصت جامعة قناة السويس لجنة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ضمت 25 طالبا وطالبة، كما وفرت لهم مرافقين من الموظفين ذوي الكفاءة والمهارة العالية في الكتابة لمساعدتهم، بالإضافة إلي تخصيص لجنتين بكليتي تجارة وتمريض للطلاب ذوي الظروف المرضية.
وشدد مجلس إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، على مراعاة ظروف جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجههم.
من جهته، صرح الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات خاصة، لصدي البلد علي توفير وسائل نقل مريحة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من بوابات الدخول بالجامعة إلي لجنة الامتحان، وسط تطبيق الجامعة بدقة للإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي للطلاب والمراقبين.
كما وفرت جامعة قناة السويس، فرق طبية علي بوابات الجامعة لقياس درجة الحرارة للطلاب بمجرد الدخول.
اقرأ أيضا: