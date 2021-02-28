توفير مرافقين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في أداء الامتحان بجامعة قناة السويس

خصصت جامعة قناة السويس لجنة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ضمت 25 طالبا وطالبة، كما وفرت لهم مرافقين من الموظفين ذوي الكفاءة والمهارة العالية في الكتابة لمساعدتهم، بالإضافة إلي تخصيص لجنتين بكليتي تجارة وتمريض للطلاب ذوي الظروف المرضية. الاحتياجاتالآدابذويالكفاءةذوي





وشدد مجلس إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، على مراعاة ظروف جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجههم .



