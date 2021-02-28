الثقافة: مصر أولى الدول في تقديم جائزة المبدع الصغير على مستوى الوطن العربى

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن التميز شيء هام جدا، كما أن الطفل المصري يتمتع بالعديد من التميز والنجاح، منوهة إلى أن جائزة المبدع الصغير تختلف عن المسابقات، وذلك لأن الجائزة شيء عظيم، كما أنها تؤثر مستقبلا في فكر وحياة ومسار عمل كل طفل وشاب مصري.









وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، أن الدولة المصرية تكون أول دولة على مستوى الدول وليس المؤسسات في تقديم تلك الجائزة، وحتى أنه سبق لم يحدث من قبل.









ووجهت شكرا خاصا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار السيسي لرعايتها ودعمها لهذا الحدث المهم، مشيرة إلى أن أهم المحاور لاستراتيجية وزارة الثقافة هي تحقيق العدالة الثقافية في جميع محافظات مصر، مؤكدة وجود آلية للتقديم على تلك الجائزة.









كما أكدت تعاون وزارة الثقافة مع كل من وزارة التعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدنى وهيئة قصور الثقافة ليقوموا بالمساعدة في التقديم من الأقاليم والأماكن البعيدة.