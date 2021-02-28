وزير التعليم: أعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم ممتازة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كل ما يحدث على منصة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي طوال فترة الامتحان.









وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "المعلم المصري" عبر تطبيق "واتس اب": "قلنا مرارا إن أي طالب يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته أثناء التعامل مع منصة الامتحان الإلكتروني، لن يصاب بأي ضرر إطلاقا".















وأضاف: "الأهم من التحدث عن المشكلة هو العمل على إصلاحها بشكل سريع، وهذا ما تفعله وزارة التربية والتعليم".









وأكد وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين نجحوا في إتمام الامتحان اليوم على منصة الامتحان ممتازة في معظم اللجان الموجودة حول الجمهورية.









وعبر عن استيائه من محاولة البعض للترويج لجملة "تكرار ما حدث بالأمس" لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز.









وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد صباح اليوم، الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة.

وحرص الوزير خلال الجولة على الاطمئنان على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.وتفاعل الوزير مع طلاب الصف الرابع الابتدائي أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن الامتحان والاستماع إلى رأيهم بشأنه، الذين أبدوا إعجابهم بالامتحان.وخلال الجولة، تفقد الدكتور طارق شوقي لجان الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.وشارك في الجولة محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.