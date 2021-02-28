هل يتم حفظ إجابات الطالب على الامتحانات الإلكترونية تلقائيا؟ وزير التعليم يجيب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في الامتحانات الإلكترونية التي يؤديها طلاب الصفين الأول الثاني الثانوي، يتم حفظ الامتحان بعد إجابة الطالب عليه تلقائيا، حتى لو وجد الطالب في نهاية الامتحان مكتوبا أمامه على التابلت "الإرسال قيد التقدم".





وتشهد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة، حالة من الهدوء أثناء تأدية الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية بشكل إلكتروني على التابلت.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه ابتداءً من اليوم، الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، من الساعة التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لأداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .







أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.

