العناني يبحث مع المستثمرين بالأقصر سبل تنشيط السياحة.. نواب: يجب تسليط الضوء على سوهاج ومعالمها الأثرية.. ودعم العمالة بأولويات المجلس

نائبة بـ الشيوخ تطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران لجذب أكبر عدد من السائحين

عضو بـ الشيوخ يطالب بتأجيل سداد مستحقات الضرائب للشركات السياحية

برلماني : إزالة العقبات أمام مستثمري الأقصر تدفع السياحة للأمام









عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، الخميس الماضي، اجتماعا مع المستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر لمناقشة آليات دعم السياحة الثقافية وتنشيط حركة السياحة الداخلية كما استمع لمطالبهم واقتراحاتهم لدعم القطاع السياحي، مؤكدا أن دعم القطاع السياحي يأتي علي رأس أولويات أجندة الحكومة.









وتطرق نواب البرلمان والشيوخ، إلي إيضاح أهم فوائد الإجتماع بإعتباره من أبرز الجهود القائمة للوزارة لإحياء السياحة خلال جائحة كورونا، فضلا عن إلإشادة الكبري بالمبادرات التي تم إطلاقها لتنشيط السياحة الداخلية، كما وجدت مطالب تتعلق بمستوي كفاءة المنشأت وشئون العمالة .









بداية قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن إجتماع وزير الآثار مع مجموعة من المستثمرين بمحافظتي الأقصر وأسوان، بمثابة جهود مشتركة مثمرة بين الدولة والمستثمرين تأتي في إطار تقديم الدعم لهم وإزالة كافة التحديات التي تعوق سير منشأتهم بآلية قوية تهدف إلي إعطاء سياحة الأقصر دفعة قوية.









أضاف "ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز القضايا التي يتم مناقشتها باجتماع لجنة السياحة اليوم هي مشكلات صرف رواتب العاملين وزيادتها وتفعيل مبادرة البنك المركزي المعروفة بـ (8%) والتي تهدف إلي رفع كفاءة المنشأت الفندقية والسياحية بسبب الرغبة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للوافدين، فضلا عن مشكلة تسريح العمالة وضبطها.









وأثني عضو مجلس النواب، علي مبادرات وزارة الطيران لدعم السياحة وأبرزها تخفيض أسعار تذاكر الطيران للأقصر وأسوان من أجل تشجيع السياحة الداخلية وفتح باب رزق للعمالة التي تجد مشكلات في إعانة أسرهم بسبب الأثر السلبي الناجم من جائحة كورونا.









وتابع النائب: "استئناف مبادرات دعم السياحة حتي 15 مايو من العام الجاري، من شأنه استقطاب مزيد من الوافدين، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات الرئيس السيسي وحرصه البالغ للنهوض بالسياحة.













ومن جانبها قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة يحظي بإهتمام كبير من جانب الدولة وذلك بإعتباره أكثر القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا مما أدي إلي وجود حالة من التعثر تسعي الحكومة جاهدة لإنعاش الحركة السياحية للوافدين بمعدلاتها الطبيعية مما يسهم في دعم عمالة هذا القطاع ورفع الأعباء المادية عنهم.









طالبت " اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تخفيض أسعار تذاكر الطيران أو علي سبيل المثال عمل خصومات عليها من فترة لأخري مما يدفع حركة السياحة دفعة قوية سواء علي المستوي الداخلي والخارجي، معقبة " تذاكر السفر تشكل سبب رئيسي في إمكانية قدوم السياح ".









وناشدت عضو مجلس الشيوخ، وزارة السياحة بضرورة تسليط الضوء علي محافظة سوهاج لما تملكه من معالم أثرية مزارات سياحية تحتاج إلي الدعاية والترويج ويأتي ذلك من خلال نشر كتيبات سياحية تتضمن كافة المعالم الأثرية بمصر ومن ضمنها سوهاج مما يفرز وجهة سياحية جديدة تعود بفائدة مجزية علي القطاع.









وتابعت، لابد من نشر التوعية السياحية بالمدارس والجامعات ، فضلا عن زيادة أعداد الرحلات المدرسية لمختلف معالم الدولة من متاحف ومنتجعات وغيرها.













وفي هذا الصدد طالب النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، بتأجيل سداد مستحقات الدولة من الشركات السياحية، وذلك من ضرائب وديون ورسوم مرافق وذلك حتي نهاية جائحة كورونا، مما يمكنهم من تعويض الخسائر التي لحقت بهم ومواصلة نشاطهم بشكل مقبول بالنسبة للمرحلة الحالية.









دعا " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بالوقف جانب العمالين بالقطاع السياحي وذلك بإصدار تعليمات تمنع تسريحهم حال وجود خسائر بالمنشأة الذي يتم العمل بها، لافتا إلي أن هذا القطاع يعمل بها أعداد غفيرة من المواطنين ، وبالتالي سيتم مساندتهم في التأقلم مع تداعيات كورونا.









وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن إجتماع وزير الأثار مع المستثمرين بمحافظتي الأقصر وسوهاج يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز وتنمية قدرة مجال السياحة للنهوض من جديد، بإعتباره مورد أساسي من موارد الدخل القومي ويعمل علي رفع الإحتياطي الأجنبي من العملة مما ينعكس إيجابيا علي إيرادات الخزانة العامة.









واختتم النائب، حديثه، قائلا :من الضروري إستئناف مبادرات دعم السياحة وأبرزها "شتي في مصر" من أجل وضع القطاع علي أرض صلبة وحمايته من الركود.









واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تضع القطاع السياحي على رأس أولوياتها مستعرضا القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أشار الي قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمد الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الايجارية حتى شهر أبريل 2021 ليكون بذلك استمر هذا الاعفاء لمدة ما يقرب من عام، حيث بدأ هذا الاعفاء من يونيو









وخلال الاجتماع استمع الوزير لمقترحات المستثمرين لدعم السياحة الثقافية وتنشيط السياحة الداخلية كما تم مناقشة آلية زيادة الدعاية للسياحة الثقافية حيث طالب المستثمرون برفع كفاءة بعض الطرق بين الاقصر والبحر الأحمر وفتح طرق جديدة مما سيساهم في تقليل ساعات السفر مما سيشجع السائحين علي القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين، كما طالبوا بتنظيم مهرجانات ومؤتمرات وبورصات سياحية أكثر بمحافظة الأقصر مما سيساهم في تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد.









وفيما يتعلق بتأكيد المستثمرين علي أهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، أشار الدكتور خالد العناني الي تعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيادة الوعي السياحي والأثري وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وكافة شرائح المجتمع المصري للإلمام بمدى أهمية قطاع السياحة ودوره فى دعم الاقتصاد القومي.









وأضاف أن الوزارة تعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس للمحافظات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة مثل "برنامج سفير السياحة" و " برنامج اعرف بلدك" والتي تساهم في نشر التوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.









كما أشادوا بقرار الوزير بفتح المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في الأقصر أمس السبت و اليوم الأحد للتصوير مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدين على أنه سيساهم في الترويج للسياحة الثقافية محليا ودوليا.



