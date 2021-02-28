ضبط قهوجي وزوجة نجله وبحوزتهما بانجو وحشيش بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا" من ضبط قهوجى وزوجة نجله وبحوزتهما بانجو وحشيش .





ورد إخطاراً لمديرية أمن الدقهلية من مركز الجمالية يفيد بضبط كل من محمد ع. س ٥٢ عاماً صاحب مقهي، وزوجة نجله فاطمة ع ي ٢٧ عاماً ربة منزل ، ويقيمان حارة " الصيادين " بندر الجمالية و بحوزتهما ٢٠٤٠٠ كهم من جوهر الشيش المخدر، كمية من تبات البانجو المخدر قرابة "٢ كجم"، مبلغ مالي ٥٠٠ جنيه و٢ هاتف محمول .





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل إتصلهما بعملائهما.





قيد المحضر برقم ١٤١٠ /١٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز الجمالية ، وجار العرض علي النيابة العامة .