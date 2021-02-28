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حوادث

ضبط قهوجي وزوجة نجله وبحوزتهما بانجو وحشيش بالدقهلية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:09 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا" من ضبط قهوجى وزوجة نجله وبحوزتهما بانجو وحشيش .

ورد إخطاراً لمديرية أمن الدقهلية من مركز الجمالية يفيد بضبط كل من محمد ع. س ٥٢ عاماً صاحب مقهي، وزوجة نجله فاطمة ع ي ٢٧ عاماً ربة منزل ، ويقيمان حارة " الصيادين " بندر الجمالية وبحوزتهما ٢٠٤٠٠ كهم من جوهر الشيش المخدر، كمية من تبات البانجو المخدر قرابة "٢ كجم"، مبلغ مالي ٥٠٠ جنيه و٢ هاتف محمول . 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل إتصلهما بعملائهما. 

قيد المحضر برقم ١٤١٠ /١٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز الجمالية ، وجار العرض علي النيابة العامة .

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