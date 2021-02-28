ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين.. ترحيب واسع بإرسال الإمارات لقاحات كورونا إلى غزة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن  الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة قوله إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور في القطاع الصحي وعلى مستوى الأطقم الطبية وعلى مدار الأشهر الماضية واجه القطاع صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن " اللقاح المرسل من دولة الإمارات في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة.

وتابع "حسبما علمنا فإن هذه هي الدفعة الأولى من اللقاحات وأن الإمارات مشكورة سترسل دفعات أخرى من اللقاحات إلى قطاع غزة".

من ناحيته، أعرب صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، عن شكره لدولة الإمارات على ما قدمته من إمدادات طبية لصالح القطاع في الوقت الذي يتزايد فيه أعداد المصابين بمرض كورونا.

و طالب في تصريحات لـ"وام " المجتمع الدولي بأن يقدم كل المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة لمواجهة كورونا وإنقاذ القطاع الصحي المتهالك وأن يحذو حذو دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي لإنقاذ سكان قطاع غزة من هذا الوباء.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو