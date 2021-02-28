7 حيل بالليمون تجعل حياتك أسهل

المطبخ

يمكنك استخدام الليمون كمنتج تجميل لبشرتك، كما أن الليمون مليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لذا فهو صحي جدًا، ويمكن أن يكون مفيدا جدًا في مطبخك، ويمكن لليمون أن يجعل الكثير من الأشياء أسهل عندما يتعلق الأمر بالطهي.





الخدع

يمنع تحول الفاكهة إلى اللون البني: بضع قطرات من عصير الليمون يمكن أن تصنع العجائب للأفوكادو والتفاح والموز. بسبب الحمض الموجود في عصير الليمون ، فهو يساعد على منع تحول الفاكهة إلى اللون البني.





يمنع الأرز من الالتصاق: مرة أخرى ، يكفي بضع قطرات من عصير الليمون، أضفها إلى الماء المغلي الذي تطبخ فيه الأرز وستتأكد من عدم التصاق الأرز، كما أنه سيحول الأرز إلى اللون الأبيض!





يجعل اللحم طريًا : الحمض الموجود في عصير الليمون يكسر الألياف الموجودة في اللحم ، مما يجعل اللحم طريًا تمامًا.





يجعل الخس مقرمشًا: يمكن أن يساعد القليل من عصير الليمون إذا كان الخس يعرج قليلًا. لجعل أوراق الخس مقرمشة مرة أخرى ، يمكنك نقعها في وعاء من الماء مع نصف كوب من عصير الليمون. دعهم يجفوا لمدة ساعة بعد ذلك.





يحافظ على السكر البني طريًا: أضف شريحة من عصير الليمون إلى جرة السكر البني إذا كنت ترغب في منع تكون الكتل.



