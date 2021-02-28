ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 حيل بالليمون تجعل حياتك أسهل

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد الليمون من أبرز الاطعمة التي لا يمكن التخلي عنها في حياتنا ولكن لايعرف الكثير أن استخدامات الليمون متعددة وهو ما يمكن ان نتعرف عليها من خلال الاسطر التالية .

المطبخ
 يمكنك استخدام الليمون كمنتج تجميل لبشرتك، كما أن الليمون مليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لذا فهو صحي جدًا، ويمكن أن يكون مفيدا جدًا في مطبخك، ويمكن لليمون أن يجعل الكثير من الأشياء أسهل عندما يتعلق الأمر بالطهي. 

الخدع
يمنع تحول الفاكهة إلى اللون البني: بضع قطرات من عصير الليمون يمكن أن تصنع العجائب للأفوكادو والتفاح والموز. بسبب الحمض الموجود في عصير الليمون ، فهو يساعد على منع تحول الفاكهة إلى اللون البني.

يمنع الأرز من الالتصاق: مرة أخرى ، يكفي بضع قطرات من عصير الليمون، أضفها إلى الماء المغلي الذي تطبخ فيه الأرز وستتأكد من عدم التصاق الأرز، كما أنه سيحول الأرز إلى اللون الأبيض!

يجعل اللحم طريًا : الحمض الموجود في عصير الليمون يكسر الألياف الموجودة في اللحم ، مما يجعل اللحم طريًا تمامًا.

يجعل الخس مقرمشًا: يمكن أن يساعد القليل من عصير الليمون إذا كان الخس يعرج قليلًا. لجعل أوراق الخس مقرمشة مرة أخرى ، يمكنك نقعها في وعاء من الماء مع نصف كوب من عصير الليمون. دعهم يجفوا لمدة ساعة بعد ذلك.

يحافظ على السكر البني طريًا:  أضف شريحة من عصير الليمون إلى جرة السكر البني إذا كنت ترغب في منع تكون الكتل.

يضمن لك الحصول على بيض مسلوق جيدًا : افركي القليل من عصير الليمون على قشرة البيضة قبل إضافته إلى وعاء الماء المغلي، يمنع عصير الليمون القشرة من التكسر أثناء طهي البيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفة لمنع نمو الشعر في الوجه

بـ 3 حيل.. تخلصي من تساقط الشعر

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الليمون بالكركم ؟

فوائد غير متوقعة لشاى التفاح وكيفية صنعه في المنزل

علاج منزلي للقيء عند الأطفال

بمكونات من مطبخك.. سلطة سحرية لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

نادر سعد: رسوم التسجيل لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يصطدم بالأرض الأربعاء المقبل

جراحة جديدة .. تطورات في الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

سفينة شحن مملوكة لإسرائيل ترسو في دبي بعد انفجار غامض

مدير فني مصري بنكهة أوروبية.. علاء عبد العال يسقط أمام البنك الأهلي في أول هزيمة مع أسوان

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو