هناك اختلافات واضحة بين المصابين بـ COVID-19 وأولئك الذين عانوا من نزلات البرد سابقًا ؛ مع إظهار الأول أن حاسة الشم والتذوق لديهم تتأثر بشكل أسوأ وتحدث تغيرات في المذاق المر والحلو.





ولذلك فأن هناك بعض الاستراتجيات المهمة عن كيفية استرجاع حاسة الشم والتذوق بعد كورونا، وقد تم إجراء العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة والتي تشير إلى أن التعرض المتكرر للروائح على المدى القصير يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين تأثروا بفقدان حاسة الشم ، وخاصة أولئك الذين فقدوا حاسة الشم نتيجة لفيروس مثل نزلات البرد.





بذلت محاولات لتصنيف الروائح بنفس الطريقة التي صنفت بها المذاق على أنها حلوة وحامضة ومالحة ومرة. تقترح الدراسات أن تختار الروائح لتمثيل فئات الروائح الأربع وهي الزهرية والفواكه والتوابل والراتنجية. ومع ذلك ، يمكنك اختيار أي رائحة تشعر بالراحة ومتاحة والاستمتاع بها.





لأداء التدريب على الرائحة ، هناك عناصر مختلفة من المنزل توفر مجموعة من الروائح حاول تحديد الأشياء يمكنك استخدام قشر الليمون والبرتقال وجوزة الطيب والقرنفل والنعناع والأوكالبتوس والقهوة المطحونة وجوز الهند والفانيليا.





يمكنك استخدام المواد الخام (مثل الرائحة مباشرة من مطحنة الفلفل ، أو شق غصن من الأعشاب الطازجة) أو يمكنك استخدام أوعية صغيرة أو برطمانات (رامكينز أو بهارات زجاجية نظيفة أو برطمانات طعام الأطفال مثالية) وفقا لnews-medical



