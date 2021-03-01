كيفية فقدان حاسة الشم والتذوق والاسترجاع بعد الزكام وكورونا

كيفية علاج فقدان حاسة الشم والتذوق تحتاج الي بعض الاعشاب او الادوية التي تساعد علي العلاج حيث ان افضل طريقة يمكن ان تتعرف عليها عن كيفية علاج فقدان حاسة الشم والتذوق وذلك من خلال التنظيف داخل أنفك فقد يساعد شطف الجزء الداخلي من أنفك بمحلول ماء مالح في حالة تأثر حاسة الشم لديك بعدوى أو حساسية.
يمكنك عمل محلول ماء مالح في المنزل او تنظف أنفك بمحلول ملحي، تبيع بعض الصيدليات أكياسًا يمكنك استخدامها لصنع محلول من المياه المالحة وأجهزة تساعدك على شطف أنفك.
مدة فقدان حاسة الشم والتذوق
قد يكون التغيير في حاسة الشم مزعجًا ويؤثر على طعم الأشياء، لكنها ليست خطيرة في العادة وقد تتحسن في غضون أسابيع أو شهور قليلة حيث تختلف مدة فقدان حاسة الشم والتذوق من شخص الي الاخر ولذلك فأن حاسة الشم والتذوق تعود لديك إلى طبيعتها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.
كيفية استرجاع حاسة الشم والتذوق بعد كورونا
هناك اختلافات واضحة بين المصابين بـ COVID-19 وأولئك الذين عانوا من نزلات البرد سابقًا ؛ مع إظهار الأول أن حاسة الشم والتذوق لديهم تتأثر بشكل أسوأ وتحدث تغيرات في المذاق المر والحلو.
ولذلك فأن هناك بعض الاستراتجيات المهمة عن كيفية استرجاع حاسة الشم والتذوق بعد كورونا، وقد تم إجراء العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة والتي تشير إلى أن التعرض المتكرر للروائح على المدى القصير يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين تأثروا بفقدان حاسة الشم ، وخاصة أولئك الذين فقدوا حاسة الشم نتيجة لفيروس مثل نزلات البرد.
بذلت محاولات لتصنيف الروائح بنفس الطريقة التي صنفت بها المذاق على أنها حلوة وحامضة ومالحة ومرة. تقترح الدراسات أن تختار الروائح لتمثيل فئات الروائح الأربع وهي الزهرية والفواكه والتوابل والراتنجية. ومع ذلك ، يمكنك اختيار أي رائحة تشعر بالراحة ومتاحة والاستمتاع بها.
لأداء التدريب على الرائحة ، هناك عناصر مختلفة من المنزل توفر مجموعة من الروائح حاول تحديد الأشياء يمكنك استخدام قشر الليمون والبرتقال وجوزة الطيب والقرنفل والنعناع والأوكالبتوس والقهوة المطحونة وجوز الهند والفانيليا.
يمكنك استخدام المواد الخام (مثل الرائحة مباشرة من مطحنة الفلفل ، أو شق غصن من الأعشاب الطازجة) أو يمكنك استخدام أوعية صغيرة أو برطمانات (رامكينز أو بهارات زجاجية نظيفة أو برطمانات طعام الأطفال مثالية) وفقا لnews-medical
علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب الزكام
وقد يساعد علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب الزكام ، فعلى سبيل المثال ، قد تساعد بخاخات أو قطرات الأنف الستيرويدية إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية أو الزوائد الأنفية او من الممكن ان يكون بسبب الزكام ولذلك فأن وصفة زيت الكافور او النعناع العطري قد يساعد علي علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بسبب الزكام التي تكون ناتجة عن حشو الانف بالمخاط وتأثيرها علي الشم
في بعض الأحيان لا يمكن علاج التغيرات في حاسة الشم وقد تكون دائمة.