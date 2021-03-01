كيفية فقدان حاسة الشم والتذوق والاسترجاع بعد الزكام وكورونا

قد يساعد شطف الجزء الداخلي من أنفك بمحلول ماء مالح في حالة تأثر حاسة الشم لديك بعدوى أو حساسية.

يمكنك عمل محلول ماء مالح في المنزل او تنظف أنفك بمحلول ملحي، تبيع بعض الصيدليات أكياسًا يمكنك استخدامها لصنع محلول من المياه المالحة وأجهزة تساعدك على شطف أنفك.

مدة فقدان حاسة الشم والتذوق

كيفية استرجاع حاسة الشم والتذوق بعد كورونا





ولذلك فأن هناك بعض الاستراتجيات المهمة عن كيفية استرجاع حاسة الشم والتذوق بعد كورونا، وقد تم إجراء العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة والتي تشير إلى أن التعرض المتكرر للروائح على المدى القصير يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين تأثروا بفقدان حاسة الشم ، وخاصة أولئك الذين فقدوا حاسة الشم نتيجة لفيروس مثل نزلات البرد.





بذلت محاولات لتصنيف الروائح بنفس الطريقة التي صنفت بها المذاق على أنها حلوة وحامضة ومالحة ومرة. تقترح الدراسات أن تختار الروائح لتمثيل فئات الروائح الأربع وهي الزهرية والفواكه والتوابل والراتنجية. ومع ذلك ، يمكنك اختيار أي رائحة تشعر بالراحة ومتاحة والاستمتاع بها.





لأداء التدريب على الرائحة ، هناك عناصر مختلفة من المنزل توفر مجموعة من الروائح حاول تحديد الأشياء يمكنك استخدام قشر الليمون والبرتقال وجوزة الطيب والقرنفل والنعناع والأوكالبتوس والقهوة المطحونة وجوز الهند والفانيليا.





يمكنك استخدام المواد الخام (مثل الرائحة مباشرة من مطحنة الفلفل ، أو شق غصن من الأعشاب الطازجة) أو يمكنك استخدام أوعية صغيرة أو برطمانات (رامكينز أو بهارات زجاجية نظيفة أو برطمانات طعام الأطفال مثالية) وفقا لnews-medical