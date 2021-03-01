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طارق الخولي عن قرار الرئيس السيسي: هدية للمصريين

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:27 م
طارق الخولي
طارق الخولي
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حمزة شعيب
علق النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال "الخولي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إن قرار الرئيس السيسي هدية لكل الشعب المصري، فهو بمثابة خطوة إيجابية لافتا إلي أن هناك حالة من الارتياح العام بين المصريين.

وتابع النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس يستمع للشعب المصري ويتحرك على الفور لمصلحة المصريين.

وأردف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه سيكون هناك دور للاستماع لآراء المواطنين للوصول لأفضل شكل في مشروعات تسجيل العقارات.
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