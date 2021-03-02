خبير اقتصادي: يتم تبادل الأفكار بين الدول للتصدي لجائحة كورونا.. فيديو





وأضاف "الخبير الاقتصادي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن خلال رئاسة الدولة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، واجهها العديد من الصعوبات في تنفيذ نسخته الثانية لعام 2020 بسبب ظروف فيروس كورونا، ويأتي انعقاد هذا المنتدى استمرارا لفتح آفاق جديدة لتحقيق السلام والتنمية بالقارة السمراء.





وأشار أحمد مصطفى، إلى أن تم انعقاد منتدى الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، التى لم تحدث إلا بعد القضاء على الإرهاب وإشاعة السلام في الدول الافريقي، مضيفا أنه يأتي تبادل الأفكار حول كيفية مجابهة جائحة كورونا والحد منها بين الدول بعضها البعض.





وفي سياق أخر، أكد أن قناة السويس نجحت في أن لا يقل إرادتها بشكل مبالغ ، خلال جائحة كورونا ، حيث قلت إرادتها فقط بنسبة 3% ، وهي نسبة ضئيلة .





وأكمل : قناة السويس تمتلك 9% من التجارة العالمية ، ومن المستهدف أن تتضمن قناة السويس مجموعة من المشروعات ، خلال العام المالي الجاري.

قال الدكتور أحمد مصطفي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صانع النهضة والدولة الحديثة ، كما أنه حامل لواء وزعامة القارة الأفريقية بالأمس، من خلال الجلسة الرئاسية تحت عنوان "قبول التعدي من جائحة كورونا"، بما يعزز السلام والتنمية في إفريقيا، ضمن فعالية منتدى أسوان للسلام والتنمية، بنسخته الثانية بمدينة أسوان جوهرة النيل.