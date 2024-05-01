غرفة القاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد العمال

هنّأ مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري المصريين رئيسًا وشعبًا وحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأرسل"العشري" في بيان عن مجلس إدارة غرفة القاهرة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ورعايته لهذه المناسبة العزيزة

كما هنّأ وزير القوى العاملة وجموع عمال مصر المخلصين الذين يمثلون العنصر التنموي الحقيقي في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات في بلدنا الحبيبة، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة التي تُحتم علينا أن نبعث برسالة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لعمالنا في مختلف المجالات .



وتابع أيمن العشري : نذكر من خلال الاحتفال بهذه المناسبة، بكل وفاء وتقدير عمال مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا حُبًا في الوطن وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ، ويبذلون المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تواصل بلدنا الحبيبة مسيرة التنمية نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام”. خاتمًا رسالته ( كل عام وبلدنا وقياداتها وعمالها بألف بخير) .