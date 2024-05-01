عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد العمال

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

هنّأ مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري المصريين رئيسًا وشعبًا وحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأرسل"العشري" في بيان عن مجلس إدارة غرفة القاهرة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ورعايته لهذه المناسبة العزيزة

 كما هنّأ وزير القوى العاملة وجموع عمال مصر المخلصين الذين يمثلون العنصر التنموي الحقيقي في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات في بلدنا الحبيبة، مؤكدًا أهمية هذه المناسبة التي تُحتم علينا أن نبعث برسالة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لعمالنا في مختلف المجالات .

غرفة القاهرة التجارية تهنئ سيدات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية

غرفة القاهرة التجارية تنظم ورشة عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية


وتابع أيمن العشري : نذكر من خلال الاحتفال بهذه المناسبة، بكل وفاء وتقدير عمال مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا حُبًا في الوطن وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ، ويبذلون المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تواصل بلدنا الحبيبة مسيرة التنمية نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام”. خاتمًا رسالته ( كل عام وبلدنا وقياداتها وعمالها بألف بخير) .

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال الغرفة التجراية بالقاهرة اخبار مصر الغرفة التجارية بالقاهرة مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رغم اجتماع الغرفة التجارية.. بورسعيد تدخل سابع أيام مقاطعة شراء الأسماك| صور

ترشيحاتنا

قرار هام للحكومة بشأن مبادرة استيراد السيارات من الخارج

الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على إنتاج عملة وطنية

الوزراء يوافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات

منها مقر قيادة.. القوات الروسية تقصف 112 منطقة عسكرية في أوكرانيا

مسئولون فلسطينيون يكشفون حجم كارثة غزة: أكثر من 30 مليار دولار

الوزراء يوافق على تعديل منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ