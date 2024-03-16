غرفة القاهرة التجارية تهنئ سيدات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية

هنأ مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سيدات مصر والمنتسبات للغرفة بصفة خاصة بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي يصادف اليوم ١٦ مارس من كل عام.

وتقدم ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية برسالة تهنئة لعظيمات مصر ، مشيدا بالدور البارز للمرأة المصرية في مسيرة الوطن .



واشار العشري الي الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية المؤمنة بمشاركة المرأة وحقوقها وتواجدها في المجتمع .

وقال ان غرفة القاهرة اتاحت للمرأة من خلال لجنة سيدات الأعمال التوسع بالمشاركة في المعارض السلعية التي تنظمها الغرفة من خلال تخصيص جناح كامل لهن ، بجانب إتاحة عدد كبير من الدورات التدريبية المتنوعة بأسعار رمزية على مدار العام.

ووجه العشري الشكر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على دعمهم المستمر لمنتسبات الغرفة سواء من خلال اتاحة اكبر عدد من الفرص التدريبية او من خلال المشاركة والتواجد بصفة مستمرة بالمعارض التجارية التي تقام بالقاهرة .

وشدد أيمن عشرى علي اهمية المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي من شأنها خدمة المرأة على المستويات المختلفة فمنها الصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ، لافتا إلى ان ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدما هائلا عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة .

وثمن العشرى فعالية الشمول المالي للمرأة التي أطلقها البنك المركزي المصري ، حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرا الي ان مبادرة الشمول المالي للمرأة تساهم في زيادة التوعية المالية للسيدات بجانب تشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية وهو مايعود بالفائدة على تحسين مستوى معيشتهن ، من خلال تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر .

وأكد ان تعليمات المركزي التي تمكن السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر ازالت العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات او الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي .

من جانبها هنأت الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس لجنة سيدات الأعمال عظيمات مصر موجهة الشكر لهن قائلة : شكرا لوجودكن ، شكرا للأم ، الاخت ، الصديقة ، الزميلة، الجدة ، العاملة ، الابنة ، شكرا لكل ماقدمتوه وتقدموه )