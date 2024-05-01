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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: اعتقال 3850 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، بأنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حوالي 3850 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وزعمت القناة العبرية إن  حوالي 1650 من المعتقلون مرتبطون بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 20 فللسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، بأن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، رام الله، طوباس، نابلس، أريحا، والقدس.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل عشرات العمال من الضّفة، بزعم الدخول للعمل دون تصريح إلى أراضي 48، ولم يتسن معرفة أعدادهم وهوياتهم.

وأشار البيان إلى حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8535، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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