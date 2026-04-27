قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسائل طمأنة للأسواق.. محافظ الغربية الأسبق يوضح: لا علاقة بين إلغاء غلق المحال والتوقيت الصيفي
تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا
بـ 10 لاعبين .. إسبانيول يتعادل سلبيًا مع ليفانتي في الليجا
استئناف حركة قطار القاهرة - أسوان بعد فصل العربة المتضررة بمحطة ملوي
مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي
طلب عاجل من المحكمة الرياضية للاتحاد المغربي بشأن أزمة نهائي أمم إفريقيا
الخطر حقيقي.. أبو العينين يتساءل: هل نسمح للخوارزميات بلا ضمير أن تقرر من يعيش أو يموت؟
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لأوطاننا لبناء اقتصاديات قائمة على المعرفة
خدت دهبي وفلوسي وهربت واتصلت هددتني .. بلاغ عاجل ضد جليسة أطفال بالهرم
تراجع جماعي لأكثر العملات الأجنبية تداولا في مصر.. واليورو فوق حاجز الـ 61 جنيها
أبو العينين : نحن أمام صراع إنساني من نوع جديد يحمل روح الثورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الفيديو مش دليل .. شقيقة المتهم في تحرش ميكروباص الزقازيق تكشف كواليس جديدة وتفجر مفاجآت

أحمد المتهم
أحمد المتهم
رنا أشرف

تصدرت واقعة اتهام شاب بالتحرش داخل ميكروباص في الزقازيق مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو بشكل واسع أثارت حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، ما بين مؤيد لرواية الفتاة ومشكك في تفاصيل الواقعة، وسط مطالبات بكشف الحقيقة كاملة.

في هذا السياق، كشفت إيمان، شقيقة الشاب المتهم، في تصريحات صحفية، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن شقيقها بريء من الاتهامات المتداولة.

"أخويا مظلوم.. واللي حصل في الميكروباص مش زي ما اتقال”

في تصريحات صحفية، كشفت إيمان، شقيقة الشاب المتهم في واقعة تحرش داخل ميكروباص بالزقازيق، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن شقيقها بريء من الاتهامات المتداولة.

“كان مروح من شغله وفجأة اتحول لمتهم”


قالت إيمان إن شقيقها كان يستقل ميكروباص في طريق عودته من العمل بشكل طبيعي، قبل أن تفاجئه فتاة بالصراخ واتهامه بالتحرش، مضيفة:
“زي ما باين في الفيديو، هي فجأة بدأت تصوت وتتهمه، وهو كان واضح عليه الصدمة ومش فاهم إيه اللي بيحصل”.

“الرواية فيها تناقضات واضحة”


وأضافت أن رواية الفتاة، بحسب ما ظهر في الفيديو، غير منطقية، قائلة:
“هي بتقول إنه مد إيده تحت الجاكت، رغم إنها كانت قاعدة قدامه على كرسي قلاب، فإزاي ده حصل ومحدش من الركاب حس أو شاف؟ وليه استنت كل الوقت ده قبل ما تطلع الموبايل وتصوره؟”.

“نزلت وكان في حد مستنيها”

وأشارت إيمان إلى أن الفتاة غادرت الميكروباص بعد الواقعة مباشرة، وكان هناك شخص في انتظارها عند الموقف، وهو ما اعتبرته أمرًا يثير التساؤلات حول ملابسات الحادث.

“فيديوهات متضاربة واتحذفت”


وأوضحت أن مقاطع فيديو عدة تم نشرها من حساب مجهول، ثم جرى حذفها لاحقًا، مؤكدة أن بعض هذه المقاطع احتوى على روايات مختلفة: “الكلام اتغير أكتر من مرة، وفي فيديوهات اتمسحت، وده خلى الصورة مش واضحة”.

“سمعة أخويا معروفة”

وشددت على أن شقيقها يتمتع بسمعة طيبة بين معارفه، مضيفة: “كل اللي يعرفه شهد إنه محترم، حتى السواقين في الموقف قالوا إنه دايمًا بيركب الخط ده وعمره ما حصلت منه حاجة وحشة”.

“الفيديو مش دليل كافي”


وأكدت إيمان أن الفيديو المتداول لا يظهر واقعة تحرش بشكل صريح، قائلة: “الفيديو فيه واحدة بتصرخ بس، هل ده كفاية عشان ندين شخص؟ ده ممكن يظلم ناس بريئة ويأثر على سمعتهم”.

“في انتظار تحقيقات النيابة”


واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن شقيقها تم القبض عليه، وأنه لم يعترف بارتكاب الواقعة، مضيفة:أخويا هيعرض على النيابة، وهيحكي الحقيقة كاملة، وهو أكد إنه ما لمسهاش خالص”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن كتب مبيدات مزورة على السوشيال ميديا

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أمين الأعلى للآثار يتفقد مواقع بـ 3 محافظات لمتابعة مشروعات الترميم

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد لقاء بناء الإنسان بحضور وزيري التضامن والأوقاف ومحافظ المنيا

بالصور

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد