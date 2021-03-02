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برلمان

نائب: قرار السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى تاريخى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:04 ص
الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال أبو الدهب
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فريدة محمد

وجه الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ  التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره التاريخى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين والذي لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية

وقال " أبو الدهب " فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لحسم الجدل الكبير حول هذا الملف مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنيه بتطبيق هذا القانون للوقوف على وضع آليه للتطبيق وأن تكون أجهزة الدوله علي استعداد تام خلال هذين العامين من حيث توفير وحدات خاصه في الشهر العقاري لتسهيل وسرعة إجراءات التسجيل خاصة أنه لاتزال هناك معاناة يتكبدها المواطنون فى تعاملاتهم مع الشهر العقارى 

كما طالب النائب أحمد جلال ابو الدهب قبل اصدار اى تشريعات جديدة او تعديلات لقوانين قائمة بعمل سلسلة من الندوات لتوعية المجتمع بصفة عامة والبسطاء بصفة خاصة بفلسفة هذه القوانين الجديدة او التعديلات لاى قوانين قائمة واهميتها وماسوف يعود على المواطنين من اثار ايجابية قبل تطبيقها
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