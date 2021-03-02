أم الأمراض .. كيف نتخلص من السمنة بتكميم المعدة

أكد الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة، أن السمنة أصبحت في الأعوام الأخيرة وباءً عالميًا وخاصة في الدول الغنية، التي تتمتع برغد العيش، حيث تعد السمنة أم الأمراض لأنها السبب الرئيس لمعظم الأمراض الخطيرة وفقا لما اثبتته الأبحاث والدراسات العلمية.





وقال شبانة إن هناك عوامل كثيرة ومتشابكة وراء الاصابة بالسمنة ولكن السبب الرئيسي هو كمية السعرات الحرارية التي نتناولها والتي تأتي من كمية ونوعية الطعام الذي نتناوله يوميًا، من هنا فكر الأطباء في وضع حد لكميات الأطعمة التي يتناولها الأشخاص المصابون بالسمنة وذلك عن طريق جراحات السمنة المختلفة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار والتكميم الدقيق وغيرها من جراحات السمنة المختلفة.





وأضاف شبانة أن المقصود من عملية تكميم المعدة هو إزالة معظم المعدة وإبقاء جزء رفيع يشبه كم القميص، أي أن يبقى من المعدة جزء بحجم ثمرة الموز، وتتم العملية من خلال المنظار، لذلك فإن المريض يستطيع ان يغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية.





وبين شبانة ان عملية تحويل مجرى الطعام تجرى بالمنظار أيضا، ولكن الجراح لا يقص اي جزء من المعدة ولكنه يحول مجرى الطعام بحيث يصل إلى نهاية المريء بالأمعاء متجاوزًا المعدة.



