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ديني

دورة في العلوم الشرعية لأئمة الدقهلية .. الاثنين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:22 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
تنطلق الاثنين المقبل، الدورة الأولى في العلوم الشرعية لأئمة الدقهلية في التدريب عن بعد عبر تقنية  (zoom)،  وتشمل الدورة شرح كتاب قواعد الفقه الكلية .

وتبدأ المحاضرة الأولى الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين مع الدكتور عبد الله مبروك النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمحاضرة الثانية الساعة الواحدة ظهرًا مع الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر.

واشترطت الأوقاف أن يلتزم كل متدرب بالآتي:

أن يتواجد المتدرب بمكان مناسب للدارسة باستخدام جهاز لاب توب شخصي مدعوم بكاميرا ومايك وسماعة أوتليفون محمول ويتوافر به خدمةإنترنت قوية.

أن يتواجد المتدرب بمفرده أثناء انعقاد المحاضرة.

عمل حساب شخصي للمتدرب على البرنامج المتفق عليه به الصورة الشخصية والاسم الحقيقي ومراجعة الدعم الفني بإدارة التدريب عن بعد (الشيخ/ محمد عبد الظاهر)  في حال وجود أي عائق.

مع بداية المحاضرة يقوم المتدربون بفتح الكاميرات لإثبات الحضور وكذا في نهاية كل محاضرة أو في حال طلب المحاضر ذلك ، وغلقها فيما عدا ذلك.

في حالة رغبة المتدربين توجيه أسئلة للمحاضر يتم استخدام خاصية Raise Hand الموجودة بالبرنامج ليقوم المدرب بفتح المايك والسماح بالتحدث.

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