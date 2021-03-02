فرق تطعيم شلل الأطفال تجوب شوارع منطقة محطة السكة الحديد بكفرالزيات في الغربية

باشرت مديرية الصحة بالغربية تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث انتشرت فرق التطعيم بجميع المدن والقرى لتطعيم الأطفال والمراقبين الصحيين لمدة خمس ايام.





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كما أكدت الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفرالزيات أن فرق الإدارة الصحية بكفرالزيات والتمريض قد بدأت في تطعيم جميع الأطفال بالقري والمدينة عن طريق المرور من شقة إلى شقة بالمدينة ومنزل إلى الآخر بكل قرية .





بالإضافة إلى الفرق المتواجدة بجميع الوحدات الصحية وتم تخصيص فريق كامل بمحطة السكة الحديد بكفرالزيات لتطعيم الأطفال من ركاب القطارات المصاحبين لاسرهم .





بالإضافة إلى تواجد فرق بالمستشفى العام والمركز الطبى والشوارع والميادين من الساعه 8صباحا الى الخامسه مساء طوال فترة الحملة .



