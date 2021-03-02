أستاذ الصدر بطب أسيوط : الأعراض الجانبية لجميع لقاحات كورونا لا تتعدى صداع أو همدان

أكد الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط أن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة في منع ظهور المرض المتوسط والشديد ودخول المستشفيات ودخول العناية المركزة والوضع على جهاز التنفس الصناعي والوفاة.





وطالب أستاذ أمراض الصدر بكلية طب جامعة أسيوط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المواطنين بعدم التردد في أخذ لقاح كورونا لو أتيحت فرصة التطعيم قائلا :" لا تعطلوا أنفسكم انتظارا لنوع لقاح معين قد يأتى متأخرا وقد لا يأتى أبدا ".





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وأشار أستاذ أمراض الصدر إلى أن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات متساوية ونادرة ولا تتعدى صداع أو همدان أو ألم مكان الحقنة أو ارتفاع درجة الحرارة وكلها لا تستمر أكثر من ساعات بحد أقصى يومين وتستجيب لأي مسكن الم .









وقال الدكتور عاطف القرن : أنا شخصيا منذ أيام قليلة أخذت اللقاح الذى توفر فى المستشفى الجامعى أسيوط وكان لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ولم تحدث لى أعراض جانبية .









وتابع أنه كان متخوفا ومترددا مثل أي طبيب من التطعيم ولكن مع استمرار ظهور نتائج الأبحاث العلمية والتصريح للقاحات من الهيئات العلمية وتطعيم ملايين البشر بأمان زالت المخاوف خاصة لما تشهده بلاد العالم من تسارع للتطعيم باللقاح المتاح أمامهم.





ونوه أستاذ أمراض الصدر إلى أهمية اللقاح خاصة مع زيادة في الحالات وفى الحاجة لدخول المستشفيات وفى الوفيات.











