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توك شو

خبير: القانون الشامل للمرور لم يصدر بعد.. وما نشر بـ «الوقائع» خاص بالملصق الإلكتروني فقط

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:55 م
تعديلات قانون المروري
تعديلات قانون المروري الجديد
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ندى رأفت

قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للإدارة العامة للمرور والخبير المروري، إن قانون المرور الجديد لم يصدر بعد، وما يثار حول القانون على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، ليس له صحة من الأساس، معقبًا "اللي يقولك لو أكلت في عربيتي هاخد مخالفة.. وغيره من شائعات".


وأضاف "عبد الوهاب"، أثناء لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية، أن قانون المرور لعام 2021 الذي تم التصديق عليه، ونُشر في الوقائع المصرية يوم 27 فبراير الماضي، هو قانون خاص بالمُصلق الإلكتروني فقط، سواء ما يتعلق بوضع المُلصق وقيمة المُلصق، والعقوبات الإدارية الخاصة في حالة عدم تركيب المُلصق أو إتلافه، والعقوبات الجنائية الخاصة به، إضافة إلى المادة الجديدة 51 مقرر الخاصة بالرسوم المفروضة من أجل البنية التحتية، وبذلك فإن القانون الشامل للمرور لم يُصدر بعد.


وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للإدارة العامة للمرور والخبير المروري، أنه تم الانتهاء بالفعل من القانون الشامل للمرور في العام الماضي، وحاليًا تتم دراسته في مجلس الشعب وسيتم التصويت عليه.


وأكد "عبد الوهاب"، أن القانون الذي صدر في 27 فبراير الماضي، كان لابد من صدور هذا القانون من قبل، حيث إنه يهدف إلى التطوير الشامل في شبكة الطرق، فبالتالي كان لابد من إنشاء منظومة نقل ذكية لرفع معدلات الأمان على الطرق، سواء من خلال الكاميرات، أو الردارات، أو المُلصق الإلكتروني.


واستطرد "أن قانون المرور الجديد هيعود علينا بفايدة سواء على المواطن أو على الأمن أو على المرور"، مضيفًا أن في حالة التعرض لسرقة السيارة ، فإن من خلال المُلصق وقانون المرور الجديد نستطيع التوصل للسارق وإعادة السيارة مرة أخرى في بضعة ثوانٍ.


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