"إل جي إنوتيك" تطور أسرع وحدة اتصال "واي فاي" لاسلكية في العالم للاستخدام داخل المركبات

أعلنت شركة "إل جي إنوتك" (LG Innotek) الكورية الجنوبية، المطورة لمكونات الاتصالات اللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن تطويرها جيلا جديدا من وحدات الاتصال بشبكات "واي فاي" اللاسلكية ذات التردد الراديوي المتقدم، والتي تعد الأسرع من نوعها في العالم، المخصصة للاستخدام داخل المركبات.









وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية الجنوبية، أن وحدة اتصالات "واي فاي" الجديدة تعتمد على عرض نطاق ترددي أكبر - وهي الأولى من نوعها في هذه الصناعة - مما يضع آمالا على تحسين الشركة لوجودها في قطاع إنتاج وحدات الاتصالات المستخدمة في المركبات، والذي تهيمن عليه حاليا الشركات اليابانية.









وذكرت الشركة في بيان اليوم أنها نجحت في تطوير وحدة الاتصالات "واي فاي 6 إي" ( Wi-Fi 6E) تعتمد على عرض نطاق ترددي سعة 6 جيجا هيرتز من أجل توفير سرعات نقل بيانات أسرع بثلاث مرات عن وحدة الاتصالات "واي فاي 5" الحالية.









وأضافت أن المركبات التي ستكون مزودة بوحدة اتصالات "واي فاي 6 إي" الجديدة ستسمح لركابها بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية، ولعب الألعاب الرقمية المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.









وأشارت إلى أن وحدات الاتصال الجديدة، التي تقدم تحسنا في كل من الأداء والاستمرارية، تبني على قدراتها التطويرية في تقنيات الاتصالات داخل المركبات منذ 2005.









وتوفر سرعات نقل للبيانات تصل إلى 1.2 جيجا بيتس في الثانية، وتتصل بالشبكة في غضون 2 ملي ثانية، وهي أسرع سبع مرات عن السرعات الحالية، كما أنها خالية من المشاكل المتعلقة بالتخزين المؤقت التي تظهر عند تشغيل مقاطع الفيديو عالية الدقة، كما توفر وحدة الاتصال الجديدة استخداما مرنا للإنترنت عند الاتصالات المتعددة.









وتتحمل وحدة الاتصال الجديدة تغيرات درجات الحرارة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 85 درجة مئوية، مما يجعلها تصمد في درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء، وتتحمل الحرارة الناتجة عن نقل البيانات.









وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسويق وحدات الاتصال الجديدة في عام 2022، وتخطط للقيام بعروض ترويجية مشتركة تستهدف صانعي مكونات السيارات العالميين في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والصين.









يشار إلى أن الطلب على وحدات الاتصال عبر شبكات "واي فاي" اللاسلكية المستخدمة داخل المركبات سينمو بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 3ر87 مليون وحدة في عام 2025، مقابل 2ر51 مليون وحدة في عام 2020، بحسب تقديرات شركة "تكنو سيستمز ريسيرتش" البحثية المتخصصة في سوق الأنظمة الخاصة بالمركبات.