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لندن تعيد فتح ملف مخاطر جماعة الإخوان على الأمن القومي البريطاني.. باحث يكشف التفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 ص
تنظيم الاخوان
تنظيم الاخوان
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عادل نصار
قال الباحث أحمد سلطان المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن هناك قلقا أوروبيا من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن هناك طلبات في البرلمان البريطاني ضد الإخوان.


وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء  الثلاثاء، أن لندن تعيد فتح ملف مخاطر جماعة الاخوان على الأمن القومي البريطاني، متابعا أن هناك مطالبات برلمانية في بريطانيا بالكشف عن مصير تقرير مراجعة نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي.


وتابع المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن عمليات الضغط ربما تؤدي لنتائج على الإخوان ولكنني لا أتوقع أن تأتي بالنتائج المرغوبة تماما.


وأكد الباحث، أن هذه الخطوة تؤكد أن قوة مصر الناعمة تعمل بشكل قوي.


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