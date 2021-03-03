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اخصائية اجتماعية: نقوم بتأهيل الأطفال نفسيأ بمؤسسات الأطفال بلا مأوى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:11 ص
اخصائية اجتماعية
اخصائية اجتماعية
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شيرين عادل
قالت منال محمد، مسئول الرعاية واخصائية اجتماعية بأحد مؤسسات الأطفال بلا مأوى، إن المؤسسة تضم 49  طفل تشمل فئات« التفكك الأسرى، مجهولى النسب، سوء الحالة الاقتصادية، الأطفال الضالة عن ذويها». 

وأوضحت  " محمد "، خلال تقرير أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن المؤسسة تقدم الرعاية الصحية؛ الاجتماعية ، والنفسية لكافة الأطفال بالمؤسسة.  

وأشارت إلى أن الأطفال الذين يمتلكون أسرة تعمل المؤسسة على دمج أسرى  من خلال إضافة الحالة للمؤسسة وأطفال بلا مأوى عن طريق  زيارة ميدانية والتعامل مع الأسرة وتحسين الحالة الاقتصادية لهم .

ولفتت  إلى أن الطفل فى المؤسسة عند تخرجه من منها لابد أن تتواجد له أسرة للذهاب إليه وهو ما تعمل عليه المؤسسة، أما فى حالة عدم تواجد الأسرة توفر المؤسسة للطفل شقق سكنية يعيشون بها بعد تخرجهم من المؤسسة عند المرحلة الجامعية.

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