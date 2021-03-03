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أخبار العالم

بفضل الاستقرار والإصلاح.. كوفاس الفرنسية: مصر تقود تعافي أفريقيا من تداعيات كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:44 ص
القاهرة
القاهرة
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قسم الخارجي
أكد الرئيس التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وجنوب القارة الأفريقية بشركة كوفاس الفرنسية لضمان مخاطر التصدير حسن بينّور أن مصر هي المرشح الأكثر تأهيلًا لقيادة تعافي القارة الأفريقية من التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.


وقال بينور، في تصريحات لموقع "ذا أفريكا ريبورت"، أن مصر استفادت كثيرًا من حالة الاستقرار السياسي الذي تتمتع به وقربها الجغرافي من أوروبا، ونفذت إصلاحات صائبة في مجال الطاقة.


وأوضح بينور أن الشركات والمشروعات في مصر كانت تعاني قبل 5 أو 6 سنوات من الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، لكن ذلك أصبح شيئًا من الماضي بفضل الاستثمار في تطوير شبكة الكهرباء.


وأضاف الموقع أن مصر نفذت إصلاحات جذرية في مجال الطاقة، ساعد عليها اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في حقل ظُهر بالبحر المتوسط عام 2015، وتغطي مصر حاليًا احتياجاتها من الكهرباء بالكامل وتحقق فائضًا معتبرًا منها، وهي تسعى لتأمين 20% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، لترتفع النسبة المستهدفة إلى 55% بحلول عام 2050.


وتابع بينور أن مصر حققت نجاحات مشهودة في عدة مسارات متوازية، حيث تمكنت من احتواء التهديدات الإرهابية التي تشكلها جماعة الإخوان، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية، مضيفًا "من وجهة نظر استثمارية، فمصر بلد مستقر ومدعوم جيدًا باستثمارات أجنبية".


ولدى شركات "كوفاس" الفرنسية مكاتب إقليمية في مصر والمغرب وجنوب أفريقيا والسنغال وكوت ديفوار، ويبلغ إجمالي قيمة التغطيات التأمينية للشركة في أفريقيا 10 مليارات دولار من أصل 500 مليار دولار هي إجمالي تغطيات الشركة على مستوى العالم، ويمنحها الدور الذي تؤديه في تأمين مخاطر التصدير نظرة نافذة لنقاط القوة والضعف في معظم اقتصادات العالم.
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