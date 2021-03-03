ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لـ المشروعات القومية، بجولة لتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بـ العاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأعضاء مجموعة العمل.


وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل فى ورديات صباحية ومسائية للانتهاء من القطاعات الهامة بالمشروع الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.


وأكد المهندس خالد عباس، متابعة سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مستمر، للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، والعمل على حلها وتقديم الدعم الكامل للشركات العاملة بالمشروع، موضحًا أنه تم التغلب على عدد كبير من التحديات التي واجهت المشروع أثناء التنفيذ.


واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات، موضحًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 الجارى العمل بها بلغت 33 %.



وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مسئولو الإسكان يتفقدون محطة محولات كهرباء بمدينة بدر

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة.. فيديو

على مساحة 260 فدانًا.. الإسكان: 65% نسبة تنفيذ المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان: تنفيذ 53 دورًا بالبرج الأيقوني والانتهاء من الهيكل الخرساني بالعاصمة الإدارية

مدبولي خلال تفقده مشاريع بالعاصمة الإدارية: نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة

رئيس الوزراء فى جولة بالعاصمة الإدارية لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.. مدبولي: تكليف رئاسي بظهورها بصورة تليق بعظمة مصر وعراقتها

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد محمد الحلو.. اعرف بدايته الفنية وعدد زيجاته

اقتحام قاعدة للجيش وسقوط طائرة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يتجه لأدنى مستوى خلال 10 أشهر

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

تركيا وإيران وفلسطين.. تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر