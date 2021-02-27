ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي: بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين فى العاصمة الإدارية

السبت 27/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومة الذكية.

كما تم عرض الموقف من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة، والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلًا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة

ناقش الانتقال للعاصمة الإدارية.. السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة

مركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إلكتروني نموذجي.. السيسي يستعرض محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

مدبولى: تكليف رئاسي بمراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتفقد مركز معلومات ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء فى جولة بالعاصمة الإدارية لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.. مدبولي: تكليف رئاسي بظهورها بصورة تليق بعظمة مصر وعراقتها

ترشيحاتنا

6 كلمات قبل النوم تقيك من عذاب الأخرة.. رددها 3 مرات

نداء عاجل من الصحة السعودية لأصحاب هذه الأمراض بالامتناع عن تناول عقار كورونا

انفراد.. الشناوي وأبوجبل وبسام ورضوان في قائمة معسكر الفراعنة.. وسليمان بديلا

بعد 10 ساعات.. «الصحة» تطلق موقع تسجيل لقاح كورونا

لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات