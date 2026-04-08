الاتحاد يشارك فى اجتماع دعم الأندية الجماهيرية بمحافظة الإسكندرية

في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، شارك محمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بحضور النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب أحمد رأفت عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى وعضو مجلس النواب والدكتورة صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

كما شهد الاجتماع حضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، و السيد فؤاد رئيس نادى الترام و المهندس إيهاب الكأس عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبى.

و تناول اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأندية الجماهيرية، وعلى رأسها أندية الاتحاد السكندري والأوليمبي والترام، وبحث سبل دعمها وتعزيز استقرارها بما يسهم في استمرار دورها الرياضي والمجتمعى.

من جانبه أعرب محمد سلامة عن خالص تقديره لمحافظ الإسكندرية على دعمه المستمر وحرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأندية، مؤكداً أن الاجتماع جاء مثمراً وشهد طرح العديد من الرؤى والحلول الإيجابية التي من شأنها دعم مسيرة الأندية الجماهيرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس النادى استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة نادى الاتحاد السكندرى وجماهيره العريضة.