لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٢٦٨ حالة إشغال طريق في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية، على المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- تحرير 13 محضر لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينة ايتاى البارود.

- إزالة 50 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بمركز ومدينة الدلنجات.

- رفع 120 حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة رشيد.

- تحرير 18 محضر محاضر إشغال طريق عبارة عن فروشات ورفع 5 فروشات بشارعي الثورة والتحرير بكوم حمادة.

- إزالة 75 مخالفة إشغال طريق، وكذلك التحفظ على عدد من "الشيش" بنطاق "شارع المحكمة، التمليك، والحدائق بمركز ومدينة كفر الدوار.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانية – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ).

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي (كفر الدوار، دمنهور).

أسفرت الحملات عن رفع 471 حالة إشغال متنوع عبارة عن :-12‪1 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الحدائق، وشارع المحكمة بكفر الدوار، كما تم رفع 350‪ حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور ..

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