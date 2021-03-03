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ملفات

وزير المالية: 400 شركة أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.. مراجعة مليون و250 ألف وثيقة.. 15 مايو آخر موعد للانضمام.. والمنظومة تقضي على الاقتصاد غير الرسمي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد يحيى
وزير المالية:
400 شركة أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية 
مليون و250 ألف وثيقة الكترونية تمت مراجعتها
37 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
15 مايو آخر موعد لانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية 15 مايو القادم.

وأهاب معيط، في بيان اليوم الأربعاء، بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.


وتوجه بالشكر إلى الشركات التي قامت بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في المرحلة الأولى، والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 نوفمبر 2020 أو المرحلة الثانية والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 فبراير 2021، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغت ما يقرب من 400 شركة.

وأشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية ما يقرب من 400 شركة. 

وأوضح أن هناك 37 شركة قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجها شكره لهذه الشركات.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يمكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ولفت إلى أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة. 
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