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جمال القليوبي: مصر لها دور مهم فى قضايا شرق المتوسط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:16 م
جمال القليوبي
جمال القليوبي
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البهى عمرو
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر لها دور مهم فى قضايا شرق المتوسط، وأن الدور المصري واضح و يتعامل مع التشريعات الدولية باحترام كامل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدور المصري فى قضايا شرق المتوسط تميز بالشفافية.

ولفت إلى أن مصر سعت لـ ترسيم الحدود البحرية فى المتوسط طبقًا لقانون أعالى البحار، وأن تركيا كانت تطمع فى بحر ايجه و خيرات قبرص.

وأوضح أن القيادة السياسية كانت حكيمة فى تحويل منتدي غاز المتوسط إلى منظمة وتعظيم دورها، و مصر أنهت أحلام تركيا للاستيلاء على خيرات شرط المتوسط.

وكشف أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تركيا انفقت أموالا كثيرة وم تجنى أى شئ بخصوص التنقيب عن الغاز.

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