جمال القليوبي: أردوغان يكذب على شعبه بشأن حقل تونة والبحر الأسود

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر وفرت أكثر من 35% من فاتورة استيراد الغاز، ومصر أصبح لديها قدرات هائلة في الغاز الطبيعي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستهدف السوق الأفريقية فى مجال البتروكيماويات.
ولفت إلى أن الدور المصري قادر على حوكمة الاقتصاديات فى شرق المتوسط، وأن مصر تتعامل مع جيرانها بدبلوماسية عالية جدًا.
وأوضح أن دولة تركيا محتلة للشمال القبرصي، وأن تركيا كانت تطمع فى استقبال الغاز السوري والإسرائيلي والقبرصي.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ شعبه عن حقل تونة، أمر كاذب؛ لأن إنتاجيته ضعيفة وبحاجة إلى 8 سنوات للتطوير.
وكشف أن التقييم المبدئى لـ الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر الأسود، يؤكد أنه يحتوي على 5 تريليون قدم، ورئيس تركيا كان يتحدث عن 30 تريليون، متابعا: أردوغان أنفق ملايين الدولارات للتنقيب عن البترول والغاز، ولم يحقق أي نتيجة.