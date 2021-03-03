جمال القليوبي: أردوغان يكذب على شعبه بشأن حقل تونة والبحر الأسود

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر وفرت أكثر من 35% من فاتورة استيراد ا لغاز ، ومصر أصبح لديها قدرات هائلة في الغاز الطبيعي.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستهدف السوق الأفريقية فى مجال البتروكيماويات.





ولفت إلى أن الدور المصري قادر على حوكمة الاقتصاديات فى شرق المتوسط، وأن مصر تتعامل مع جيرانها بدبلوماسية عالية جدًا.





وأوضح أن دولة تركيا محتلة للشمال القبرصي، وأن تركيا كانت تطمع فى استقبال الغاز السوري والإسرائيلي والقبرصي.





وأشار إلى أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ شعبه عن حقل تونة، أمر كاذب؛ لأن إنتاجيته ضعيفة وبحاجة إلى 8 سنوات للتطوير.



