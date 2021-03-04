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أخبار البلد

أبازيد: منصات التواصل سبيل مرشحو الصحفيين لعرض برامجهم الانتخابية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، أن الدعاية الانتخابية اختلفت بعض الشيء هذا العام، خاصة في ظل عدم تواجد عدد كبير من الزملاء داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن ذلك دفع كثير من الزملاء المرشحين لإستخدام منصات التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية على أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح "أبازيد"، لـ "صدى البلد" أن ذلك لم يمنع المرشحين من استخدام طرق الدعاية التقليدية أيضًا لإقناع المزيد من أعضاء الجمعية العمومية ببرامجهم، لافتًا إلى أن هذا النوع من الدعاية لا يمكن الإستغناء عنه خاصة داخل مقر النقابة.

وأعرب المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن سعادته بحالة الزخم في الانتخابات الحالية، لا سيما في ظل المنافسة الشريفة بين الزملاء المرشحين، مشددًا على ضرورة التمسك بهذه الروح بعد إنتهاء الجولة الانتخابية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية والمهنة.

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