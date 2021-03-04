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محافظات

بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية وسط سعادة بين متلقي اللقاح.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 02:27 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
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مروة فاضل
بدأت اليوم حميات منوف بمحافظة المنوفية، في استقبال كبار السن لبدء التطعيم بلقاح كورونا.

حيث تم تخصيص غرفة لاستقبال كبار السن وتوفير استراحات وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وبدأ التوافد مع بدء عملية التطعيم وذلك وفقا للتسجيل علي موقع وزاره الصحه حيث تم ارسال رسائل الي ممن تنطبق عليهم شروط التطعيم.

وقال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحه بالمنوفيه، أنه تم تخصيص ٤٠٠ جرعة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

واضاف أنه سيتم تطعيم ١٠٠ مواطن اليوم مع استكمال باقي المسجلين خلال الأيام المقبله ، موضحا أن عملية التطعيم تستوجب عمل اشاعات وتحاليل لإعطاء اللقاح.

واكد مصدر بالمستشفي ، أنه تم تطعيم ٢٠ مواطن حتي الآن منهم عاملين بالصحه من الفئة الأولي.

فيما أبدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سعادتهم من تسهيل الإجراءات واستقبال كبير لهم حيث تم تسجيل أسماءهم واعطائهم كروت بياناتهم للحصول علي الجرعة الثانيه عقب ٣ اسابيع.


فيما تقوم طبيبه بشرح الاعراض الجانبيه للتطعيم حيث أكدت أنه قد يصاحب التطعيم سخونة وهمدان في الجسد، حيث ترد علي جميع استفسارات كبار السن أثناء عملية التطعيم. 
بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية وسط سعادة بين متلقي اللقاح.. فيديو
بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية وسط سعادة بين متلقي اللقاح.. فيديو
بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية وسط سعادة بين متلقي اللقاح.. فيديو
بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في المنوفية وسط سعادة بين متلقي اللقاح.. فيديو
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