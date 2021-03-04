أستاذ بـ جورج واشنطن: مصر ضمن أكثر 5 دول في مقياس الازدهار الاقتصادي

كثيرة، بقوة

المصري في تعامله مع جائحة كورونا التي ضربت العالم.





وأضاف صلاح حسن خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن كثيرا من الدول الكبرى كان بها كساد وركود كامل ولكن على الرغم من تلك الفترة الصعبة التى ضربت العالم كان هناك إشادات من كبرى المنظمات العالمية، بالاقتصاد المصري.





وتابع أن مصر مصنفة ضمن أكثر 5 دول في مقياس الازدهار الاقتصادي ، مؤكدا أنه من المتوقع وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.1%.





وأشار حسن إلى أن نمو الاقتصاد المصري يرجع إلى مرونة المسئولين في قراراتهم الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بخير والسنوات القادمة ستشهد ازدهارا أكثر في معدلات النمو.





واختتم: نحمد الله أن مصر بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي قبل حدوث جائحة كورونا.

قال الدكتور صلاح حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن أن مصر تلقت إشاداتالاقتصاد