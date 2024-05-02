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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد بعض نماذج مشروعات مبادرة «ابدأ»|فيديو

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيديو كونفرانس بعض نماذج المشروعات التي دعمتها مبادرة “ابدأ”، خلال أحتفالية عيد العمال، وذلك بمجمع هايير الصناعي فى العاشر من رمضان.


وخلال الاحتفالية، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيها طرفا العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.

السيسي عيد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع هايير

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