رئيس اتحاد العمال: نأمل باستكمال المزيد من المشروعات استيعاب الملايين من الأيدي العاملة

قال رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، خلال كلمته اليوم بإحتفالية عيد الأعمال: “نؤمن معكم سيادة الرئيس السيسي أن بناء الدول لا يتم بين عشية وضحاها، بل يتطلب الوقت والصبر والتخطيط وأن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل ولأجيال قادمة وألا نفقد هذا الأمل أبدا”.

وأضاف: “لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء.. وتحية لجيش مصر العظيم الذى أنقذ كيان الدولة المصرية من قوى الشر والتحية لرجال الشرطة البواسل الذين دفعوا بأوراحهم ضد من حاولوا طمث هذه الوطن”.

وتابع: “عمال مصر يقفون خلفكم صفا واحدا مؤيدين لموقف مصر والداعم للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولة مستقلة على أرضه ويرفضون أعمال الإبادة الجماعية لهم”، معقبا: “لقد أخذنا علي عاتقنا دستور ومنهج عمل ونأمل بإستكمال المزيد من المشروعات لاستيعاب الملايين من الأيدي العاملة”.