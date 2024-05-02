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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن حزب الله.. فرنسا تقترح عقد قمة ثلاثية بمشاركة لبنان في باريس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الخميس، بأن فرنسا تقترح عقد قمة ثلاثية بمشاركة لبنان في باريس لإرساء الهدوء على الحدود الشمالية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إسرائيل إلى إعلان موقفها بشأن مقترح قدمه لها بهدف نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، في الوقت الذي تحاول فيه باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الستة الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثاراتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وكوَن حزب الله ترسانة ضخمة من الأسلحة منذ حربه مع إسرائيل عام 2006.

ومنذ أكتوبر نزح الألوف على جانبي الحدود جراء تبادل القصف بين الجانبين.

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