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اقتصاد

معلومات تهمك عن معرض أهلا رمضان 2021.. (الأماكن والأسعار)

الخميس 04/مارس/2021 - 06:52 م
معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
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محمد صبيح
بدأ العد التنازلي لانطلاق معرض أهلا رمضان في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية،  لاستقبال شهر رمضان المعظم واستعدادات توفير السلع الرئيسية والموسمية مثل الأرز والزيوت واللحوم والدواجن والبلح وياميش رمضان وغيرها من السلع التي تلقى إقبالا متزايدا من جانب المصريين والتي توفرها معارض أهلا رمضان. 

ينطلق معرض أهلا رمضان من 4 إلى 12 أبريل

21 سلسلة تجارية بـ 1252 فرعا تشارك فى معرض اهلا رمضان
 
164 شركة غذائية ستشارك فى المعرض الدائم بمدينة نصر
 
التخفيضات بمعارض اهلا رمضان سوف تبدأ من 15 إلى 35%
 
المعارض ستتم بالتعاون بين الوزارة و الغرف التجارية والمحافظات
 
طرح شنط رمضان بأسعار تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض اهلا رمضان سوف يبدأ فى الفترة من 4 ابريل إلى 12 من الشهر نفسه ... مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.

وأشار المصيلحى خلال اجتماعه مع أصحاب ومديرى السلاسل التجارية والشركات الغذائية أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية  بـ 1252 فرعا منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.

وأكد الوزير وجود 15 سلعة غذائية تتنوع مابين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونه والصلصه والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت مابي إلى 15 فى المائة إلى 35 فى المائة.

وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات اضافه الى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك اضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف المصيلحى عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الــ 15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضه للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الــ 75 جنيها إلى 150 جنيها  اضافة الى الكوبونات، اما بالنسبه للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانيه سيتفاوت سعرها ما بين الـ 60 جنيها إلى 200 جنيه ايضًا.

واضاف المصيلحى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والسادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاث سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا فى المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع اليه.

وأشار المصيلحى أنه أكد على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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