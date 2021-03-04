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محافظات

ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 06:54 م
ضبط 10 طن لحوم ودواجن
ضبط 10 طن لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
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عبد العزيز جمال
تمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبري زينهم مدير المديرية عن ضبط 9653 كيلو جرام لحوم ودواجن فاسدة خلال شهر فبراير.

وأكد مدير الطب البيطري على تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضبط ما يوجد من مخالفات للحصول على غذاء صحي باشراف الدكتور أشرف عبد القادر مدير عام الصحة العامة  والمجازر ومدير إدارة التفتيش بمديريه طب بيطري القاهرة.

وأكد أن المضبوطات جاءت نتيجة العديد من الحملات خلال شهر فبراير في كافة أنحاء الأحياء، والتي أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير صالحة للإستهلاك ومنها ماهو مجهول المصدر.

كما تم ضبط ومصادرة مذبوحات لحوم و دواجن خارج المجازر المرخصة والمعتمدة ولم يتم الكشف الطبي البيطري عليها بإجمالي وزن 1508  كيلو جرامات.

ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور
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