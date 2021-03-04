ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة .. صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة ال دكتور صبري زينهم مدير المد يرية عن ضبط 9653 كيلو جرام لحوم ودواجن فاسدة خلال شهر فبراير.





وأكد مدير الطب البيطري على تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضبط ما يوجد من مخالفات للحصول على غذاء صحي باشراف الدكتور أشرف عبد القادر مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة التفتيش بمديريه طب بيطري القاهرة.





وأكد أن المضبوطات جاءت نتيجة العديد من الحملات خلال شهر فبراير في كافة أنحاء الأحياء، والتي أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير صالحة للإستهلاك ومنها ماهو مجهول المصدر.





كما تم ضبط ومصادرة مذبوحات لحوم و دواجن خارج المجازر المرخصة والمعتمدة ولم يتم الكشف الطبي البيطري عليها بإجمالي وزن 1508 كيلو جرامات.



