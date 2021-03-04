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محافظات

عضو المهن الموسيقية: بورسعيد تخطت محافظات مصر في عهد الرئيس السيسي

الخميس 04/مارس/2021 - 07:00 م
عضو المهن الموسيقية
عضو المهن الموسيقية :بورسعيد تخطت محافظات مصر في عهد الرئيس
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محمد الغزاوي
قال الدكتور أحمد ابو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ان محافظة بورسعيد بما شهدته من تنمية شاملة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عوضت ما فاتها على مدار سنوات طويلة من تجاهل الحكومات وتصدرت محافظات مصر في التنمية

واكد ابو المجد في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يفخر بكونه احد ابناء بورسعيد مشددا على ان جميع زملائه أعضاء المجلس ممن حضروا للمشاركة في احتفالية وزارة الثقافة لاعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية  رفضوا العودة الى القاهرة بعد انتهاء حفل الافتتاح وقرروا مد اقامتهم لما لمسوه  من جمال وتنمية سياحية 

واضاف ابو المجد ان الفنان هانى شاكر امير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقية ابدى اعجابه  الشديد بما شاهده من تطور سياحي وجمالي كبير لافتا الي انه قرر المكوث في بورسعيد لباكر الجمعة 

وكشف ابو المجد عن التنسيق لاقامة مهرجان سينمائي دولى خلال الفترة المقبلة وهو ما جاء بناء على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وانبهار المعنيبن بالامر لما لمسوه من تنمية لاتقل عما يحدث بالقاهرة و الاسكندرية و الجونه داخل بورسعيد
عضو المهن الموسيقية: بورسعيد تخطت محافظات مصر في عهد الرئيس السيسي
عضو المهن الموسيقية: بورسعيد تخطت محافظات مصر في عهد الرئيس السيسي
عضو المهن الموسيقية: بورسعيد تخطت محافظات مصر في عهد الرئيس السيسي
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