بعد فضيحة التحرش الجنسي .. حاكم نيويورك يرفض الاستقالة

رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو إم كومو، الاستقالة وسط الدعاوى التي طالبته بذلك بعد فضيحة التحرش الجنسي المتزايدة، وبدلًا من ذلك طلب من سكان نيويورك الانتظار لإجراء تحقيق كامل في سلوكه، كما قدم اعتذارًا أكثر تفصيلًا للنساء اللواتي اعترف بأنه قد أساء إليهن.





وقال كومو، وقد بدا حديثه عاطفيًا، وهو يتحدث: "لقد تعلمت مما كان وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة لي ولأشخاص آخرين" مضيفا "لقد تعلمت درسًا مهمًا، أنا آسف، أنا آسف لأي ألم سببته لأي شخص، لم أنوِ ذلك أبدًا ".





وأكد كومو، 63 عامًا، أنه لم يلمس أي امرأة أبدًا "بشكل غير لائق" لكنه اعترف بأن سلوكه تسبب في ضرر بطرق قال إنه لم يتعرف عليها في ذلك الوقت.





وقال: "كان ذلك غير مقصود ، وأنا أعتذر عنه حقًا وبعمق" مضيفا "أشعر بالفزع حيال ذلك، وبصراحة أشعر بالحرج من ذلك ، وهذا ليس من السهل قول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة ".